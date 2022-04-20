Захарова призвала расследовать фейк о возможном использовании ядерного оружия на Украине

Правоохранительным органам РФ следует оценить факт распространения дезинформации о якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на Украине. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посвященный ядерному оружию фрагмент интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, смысл которого был неверно передан в некоторых Telegram-каналах.

«У нас есть все законы, <...> которые дают возможности правоохранителям заняться этой историей уже с точки зрения нарушения права, российского законодательства. Это фейк, <...> который имеет отношение не только к безопасности нашей страны. Между прочим, раз речь идет о ядерном оружии», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению Захаровой, в первую очередь следует принять меры не в отношении самих ресурсов, распространивших дезинформацию, а к ее разработчикам и заказчикам.

«Эти материалы кто-то продумывал, эту концепцию кто-то разрабатывал. Мне кажется, очень было бы правильно и своевременно пройтись по всей цепочке», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Накануне Лавров в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Речь идет только об обычных вооружениях, подчеркнул он.

Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия. Он напомнил, что еще в 1987 году лидеры СССР и США подписали декларацию, где говорилось о невозможности одержать победу в ядерной войне и о необходимости ее предотвращения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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