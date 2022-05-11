Американский эксперт заявил о риске глобального конфликта из-за действий Польши

События на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем неугодно США. И для реализации целей Штатов «спасательным кругом» может выступить Польша. Об этом пишет экс-полковник, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Польша, кажется, предлагает выход. Что еще более важно — президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский выразили желание убрать границы между странами», — говорится в статье.

Отмечается, что, по некоторым данным, после того как Вашингтон отклонил предложения о бесполетной зоне над Украиной, польскому генштабу тайно поручили разработать план вмешательства в украинский конфликт.

«Естественно, военные действия такого масштаба потребуют одобрения Киева, но, учитывая де-факто контроль Вашингтона над правительством Зеленского, одобрение польской военной интервенции не должно быть проблемой», — отметил эксперт.

Такой исход событий, как «столкновение россиян и поляков в любой форме», повлечет за собой экстренный созыв Совета НАТО и постановку вопроса о применении ст. 5 о коллективной обороне. Таким образом, вмешательство Польши в украинский конфликт поставит членов НАТО под угрозу войны с Россией, против которого, как указано в материале, выступает большинство членов альянса.

В статье отмечается, что изначально западные эксперты рассчитывали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут нанести российским военным серьезные человеческие и материальные потери, в результате чего спецоперация завершится. Однако к маю стало понятно, что ВСУ разбиты и истощены, пишет эксперт. Он подчеркнул, что до украинских войск доходит лишь малая часть поставляемого европейскими странами оружия. Она уничтожается, не дойдя до фронта. Так Макгрегор отметил успех российских войск в спецоперации.

8 мая лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы России на Украине». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, так лидеры стран «большой семерки» признали успехи Вооруженных сил России в спецоперации по защите Донбасса.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. Он рассказал, что в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Также он напомнил, что спецоперация направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».