Лидеры стран G7 признали успехи вооруженных сил России в спецоперации по защите Донбасса, о чем свидетельствует их заявление. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом он расценил совместное высказывание блока о намерении «не допустить победы» России. Володин также напомнил об основных пунктах, против которых выступает «семерка»: демилитаризация и денацификация Украины, внеблоковой и безъядерный статус государства, а также права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

«Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом [РФ Владимиром Путиным] инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа. Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — говорится в опубликованном в Telegram-канале политика сообщении.

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