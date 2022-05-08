Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил изучить сведения Минобороны РФ о провокации украинских боевиков, переодетых в форму ВС РФ и на технике со знаком "Z". Об этом сообщили в СКР.
Общероссийский Народный фронт (ОНФ) доставил частицы Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народных республик в рамках патриотической акции "Огонь памяти", лампы с частицами передали ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ.
Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9:00 (совпадает с мск).
Украинские войска утром обстреляли Луганское: выпущено 32 мины и восемь гранат. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК. Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8:20 (совпадает с мск).
В столице Карелии Петрозаводске улицу назвали в честь защитников Донбасса. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Украинские войска в 08:25 обстреляли Железную Балку, выпустив 40 мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Спикер Госдумы Володин подсчитал количество санкций против России. "10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Президент США Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Всё, что нас не убивает, делает сильнее", - написал Володин в Telegram-канале.
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов. Ранены 9 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов считает, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры о статусе республики с властями Украины бесполезны - де факто Крым является полноценным регионом России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль большей части города Попасная в ЛНР. Главные улицы и центральные районы "зачищены".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ЕС по-прежнему нет единства по санкциям против России. При этом он назвал США "самой могущественной страной", поблагодарив Вашингтон и Лондон за "уровень санкционной политики".
Великобритания увеличит военную помощь Украине на 1,3 млрд фунтов. Таким образом Лондон почти удвоит свои предыдущие обещания по оказанию военной помощи, сообщает The Telegraph.
Лидеры G7 обсудят дополнительные санкции против России. Это произойдет в воскресенье в формате видеоконференции, передает агентство Bloomberg.