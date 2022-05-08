Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция

Вашингтон давит на Афины с требованием передать Украине комплексы ПВО С-300 после того, как Турция отказалась это сделать, националисты планируют взорвать плотину в ДНР, рядом с которой проживают около 7 тысяч человек, чтобы обвинить российскую армию, а в Минобороны РФ сообщили об ударам по украинским аэродромам в районе Одессы и Николаева. Об этих и других событиях вокруг спецоперации в Донбассе — в онлайн-трансляции "Известий".