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США раскрыли подробности о новых антироссийских санкциях

США вводят санкции против трех российских телеканалов и руководства Сбербанка
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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения в отношении России. Санкции затронули промвышленный и банковский секторы, сообщает в воскресенье, 8 мая, администрация Белого дома.

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В частности, США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия.

Новые меры экспортного контроля, как отмечается, послужат для дальнейшего ограничения доступа РФ к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей.

С этого времени американские компании не смогут предоставлять российским гражданам или фирмам бухгалтерские, рекламные, управленческие и консалтинговые услуги.

Под новые санкции также подпадает «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», руководство «Сбербанка», «Газпромбанка» (при этом сам банк пока санкциям не подвергся), «Московский индустриальный банк» и 10 его дочерних компаний.

Помимо этого США ввели около 2,6 тысячи визовых ограничений против российских и белорусских чиновников.

Для снятия санкций, как отмечается в сообщении, США будут ориентироваться на результат дипломатических переговоров России и Украины, а также на позицию Киева.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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