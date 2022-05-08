Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Это следует из их совместного заявления, опубликованного 8 мая.

На виртуальной встрече присутствовал также президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в коммюнике говорится что «группа семи» и Украина едины в стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны и не допустить победу президента РФ».

Далее следует, что страны G7 отдают дань памяти всем, кто сражался во Второй мировой войне, и намерены продолжать борьбу ради Украины и Европы.

«Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей сохраняющейся готовности взять на себя новые обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее таким образом, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии. С этой целью мы будем следовать нынешнему курсу оказания военной и оборонной помощи украинским вооруженным силам, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от инцидентов в киберсфере и расширять наше сотрудничество, в том числе в области информационной безопасности», — указано в заявлении.

Помимо этого «семерка» выразила обеспокоенность поставками продовольствия с Украины и указала на риск мировой продовольственной системе. В связи с этим страны «группы семи» призвали Россию не препятствовать производству и экспорту продовольственных товаров с Украины, иначе они будут рассматривать это как нападение на мировую продовольственную систему.

G7 обязуется постепенно положить конец зависимости от импорта энергоресурсов из РФ и будет добиваться этого упорядоченным образом, добавляется в коммюнике.

Ранее 8 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила, что Вашингтон передает Киеву направленные против РФ разведданные. По ее словам, поставляемая информация направлена на то, чтобы украинские войска лучше противостояли России.

В Москве ранее отмечали, что, несмотря на действия США и НАТО, все цели российской спецоперации будут достигнуты.

30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Североатлантический альянс (НАТО) делает всё, чтобы помешать завершению спецоперации России по защите Донбасса путем политических договоренностей. Он добавил, что на Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Всё это делается под предлогом «борьбы с вторжением». На самом деле, по его словам, США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целями также названы денацификация и демилитаризация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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