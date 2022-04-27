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США организовали в Германии центр управления военной помощью Украине

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Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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По его словам, центр управления EUCOM базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте. Отмечается, что этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров (IDCC).

«Это было создано для поддержки усилий этой системы безопасности», — сказал чиновник.

Источник CNN также подчеркнул, что задачи центра — координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

По данным телеканала, в число сотрудников EUCOM входят представители по меньшей мере 15 стран, которые поддерживают Киев.

Ранее в этот день лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

Накануне бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие.

Как полагает Вад, идею о «военном решении» конфликта продвигают политики, которые не имели никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о вооруженных силах ФРГ.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России.

Накануне Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

В этот же день сообщалось, что Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, Блинкен и Остин передали украинскому президенту Владимиру Зеленскому информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.

РФ осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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