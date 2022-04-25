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Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию

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США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в понедельник, 25 апреля, по итогам переговоров с украинскими властями.

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«Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала... (на Украине. — Ред.)», — сказал Остин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, Блинкен и Остин передали украинскому президенту Владимиру Зеленскому информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины, пишет Pravda.Ru.

28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

Пресс-секретарь российского лидера назвал сложившиеся условия взаимодействия Запада и РФ «недружественными», отметив, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Министр также добавил, что в отношениях с Москвой западные страны дошли до прямого госбандитизма, в том числе путем конфискации частной собственности и отказа от своих обязательств в финансово-экономической сфере.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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