Пентагон заявил о намерении добиваться снижения военного потенциала РФ

США намерены добиваться снижения военного потенциала России. Об этом 26 апреля заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого», — сказал он в ходе пресс-конференции в Германии, отвечая на просьбу пояснить его высказывание о том, что одна из целей США на Украине — ослабление РФ.

Накануне Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, Блинкен и Остин передали украинскому президенту Владимиру Зеленскому информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.

28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

Пресс-секретарь российского лидера назвал сложившиеся условия взаимодействия Запада и РФ «недружественными», отметив, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Министр также добавил, что в отношениях с Москвой западные страны дошли до прямого госбандитизма, в том числе путем конфискации частной собственности и отказа от своих обязательств в финансово-экономической сфере.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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