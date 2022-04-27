Немецкая партия «Левые» выступила против поставок тяжелых вооружений ВСУ

Заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч.

«Опасность эскалации вплоть до мировой войны нельзя сбрасывать со счетов», — сказал он.

Он также назвал неправильной «гонку заявлений» относительно поставок Киеву тяжелого вооружения.

Накануне бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие.

Как полагает Вад, идею о «военном решении» конфликта продвигают политики, которые не имели никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о вооруженных силах ФРГ.

Ранее, 23 апреля, стали известны результаты опроса жителей Германии, который проводил институт Insa. По его данным, 50% не одобряют поставки тяжелого вооружения Украине. Еще 43% выступают «за».

В этот же день ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Они призвали его прекратить поставлять Украине оружие.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

До этого, 13 апреля, эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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