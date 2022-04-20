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Германия сообщила о поставке Украине вооружения без публичной огласки

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия без публичной огласки поставляла Украине оружие, которое можно было оперативно задействовать
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Германия без публичной огласки поставляла Украине оружие, которое можно было оперативно задействовать. Об этом 20 апреля сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, трансляция ведется в Twitter внешнеполитического ведомства Германии.

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«Мы поставили противотанковые системы Stinger и другое оружие, о котором мы никогда не говорили публично, поэтому эти поставки могли произойти быстро», — заявила Бербок.

Она также отметила, что Берлин поможет с техническим обслуживанием и будет обучать солдат Киева навыкам использования более совершенных систем, если партнеры поставят артиллерию.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине.

Вместе с тем он призвал союзников доставить в Киев уже известные в Украине системы вооружений. По его словам, военная помощь необходима, чтобы Киев мог «защищаться» от России.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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