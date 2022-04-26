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Экс-советник Меркель назвал безумием поставку Германией оружия Киеву

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Политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие, заявил 25 апреля бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.

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«Нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой», — сказал Вад в эфире ZDF.

По мнению экс-помощника Меркель, идею о «военном решении» конфликта продвигают те политики, которые не имели никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о вооруженных силах ФРГ.

Как считает Вад, единственно верным способом решения конфликта может стать поиск политического решения ситуации.

Ранее, 23 апреля, стало известно, что среди опрошенных институтом Insa жителей Германии число респондентов, которые не одобряют поставки тяжелого вооружения Украине, составило 50%. Еще 43% выступили «за».

В этот же день ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом прекратить поставлять Украине оружие. В качестве аргумента они приводят факт проведения переговоров между Москвой и Киевом.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, 19 стран направляют вооружение украинской стороне.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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