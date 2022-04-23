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Общественные деятели ФРГ призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине

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Ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом прекратить поставлять Украине оружие. Содержание письма передали 22 апреля в немецкой газете Berliner Zeitung.

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«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским, — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и признание республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это», — указано в письме.

Общественные деятели отметили, что снабжение Киева оружием только затягивает конфликт, а не помогает найти пути его решения.

Подписи под обращением поставили 18 человек. Среди них — ученые, публицисты, журналисты, музыканты, политологи, в том числе бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

При этом 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, 19 стран направляют вооружение украинской стороне.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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