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Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-23 07:51:30">
2022-04-23 07:51:30
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США и другие страны-союзники по НАТО начали поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), а Канада передала ВСУ гаубицы M777 и боеприпасы. Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи: удары высокоточного оружия и артиллерии практически до основания разрушили базу нацбатальона «Азов». Но Москва подчеркивает необходимость переговоров. В телефонной беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин назвал безответственными заявления представителей ЕС о том, что нужно разрешить ситуацию на Украине военным путем. Что происходит в ходе спецоперации и на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:46
Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск и Народной милиции ДНР. Лишь на территории комбината «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тыс. боевиков батальона «Азов», которые отказываются выйти и сдаться в плен. Как город готовится к окончательному освобождению от националистов и возвращается к мирной жизни — в фотогалерее «Известий»
Сегодня, 08:32
Минобороны России показало разминирование от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ населенных пунктов в Харьковской области. Саперы выезжают по запросам жителей, проводят инженерную разведку и оценивают обстановку, после чего приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов.
Сегодня, 08:08
Ракетные войска и Воздушно-космические силы России в пятницу, 22 апреля, продолжали наносить удары по военным объектам Украины. Поражены, в частности, зенитные комплексы С-300 и «Бук-М1», два пункта управления, бронетехника, автомобили, позиции артиллерии. Эксперты отмечают, что в районах самых напряженных боев, где наносились удары высокоточным оружием, заметно успешное продвижение войск. Подробнее о ходе спецоперации читайте в нашем материале «Удар под дух: применение высокоточных ракет помогает продвижению войск южнее Изюма»
Сегодня, 08:02
В ночь на субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. К 7 утра мск они выпустили по территории ДНР еще около 40 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 07:57
Канада передала Украине тяжелую артиллерию. Речь идет о гаубицах M777 и боеприпасах. 155-миллиметровое орудие легче и меньше, но мощнее подобных. Оно способно точно поражать цели на дальности до 30 км. Кроме того, Оттава предоставила Киеву противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.
Сегодня, 07:54
Российские военнослужащие из Чечни подавили огневые пункты украинских неонацистов, которые укрепились в административном здании мариупольского завода «Азовсталь». Боевики по-прежнему отказываются сложить оружие и открыть гуманитарные коридоры.
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