Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция

США и другие страны-союзники по НАТО начали поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), а Канада передала ВСУ гаубицы M777 и боеприпасы. Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи: удары высокоточного оружия и артиллерии практически до основания разрушили базу нацбатальона «Азов». Но Москва подчеркивает необходимость переговоров. В телефонной беседе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин назвал безответственными заявления представителей ЕС о том, что нужно разрешить ситуацию на Украине военным путем. Что происходит в ходе спецоперации и на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».