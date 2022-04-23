Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция

Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск и Народной милиции ДНР. Лишь на территории комбината «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тыс. боевиков батальона «Азов», которые отказываются выйти и сдаться в плен.
Как город готовится к окончательному освобождению от националистов и возвращается к мирной жизни — в фотогалерее
«Известий»
Минобороны России показало разминирование от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ населенных пунктов в Харьковской области. Саперы выезжают по запросам жителей, проводят инженерную разведку и оценивают обстановку, после чего приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов.
Ракетные войска и Воздушно-космические силы России в пятницу, 22 апреля, продолжали наносить удары по военным объектам Украины. Поражены, в частности, зенитные комплексы С-300 и «Бук-М1», два пункта управления, бронетехника, автомобили, позиции артиллерии. Эксперты отмечают, что в районах самых напряженных боев, где наносились удары высокоточным оружием, заметно успешное продвижение войск.
Подробнее о ходе спецоперации читайте в нашем материале «Удар под дух: применение высокоточных ракет помогает продвижению войск южнее Изюма»
В ночь на субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. К 7 утра мск они выпустили по территории ДНР еще около 40 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Канада передала Украине тяжелую артиллерию. Речь идет о гаубицах M777 и боеприпасах. 155-миллиметровое орудие легче и меньше, но мощнее подобных. Оно способно точно поражать цели на дальности до 30 км. Кроме того, Оттава предоставила Киеву противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.
Российские военнослужащие из Чечни подавили огневые пункты украинских неонацистов, которые укрепились в административном здании мариупольского завода «Азовсталь». Боевики по-прежнему отказываются сложить оружие и открыть гуманитарные коридоры.