Польша разошлет в страны Европы билборды с антироссийским содержанием

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 23 апреля, заявил, что Варшава направит в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием.

«Я велел подготовить эту акцию. Сегодня в разные города в Западной Европе направятся билборды. Эту акцию будут поддерживать в социальных сетях», — сказал он на пресс-конференции на Национальном стадионе в Варшаве. Видеозапись выступления опубликовал польский телеканал TVN24.

Также польский премьер сообщил о намерении поехать в Германию и другие страны для того, чтобы напомнить о происходящем на Украине.

Кроме того, на своей странице в Twitter Моравецкий показал антироссийские билборды, которые планируется разослать по европейским странам.

Накануне, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее, 15 апреля, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев указал на то, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, в нынешней ситуации россияне оказались в положении травимого народа.

Русофобные настроения в мире начали усиливаться на фоне проведения Москвой с 24 февраля операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».