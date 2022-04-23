Прямой эфир
Мир
Российская делегация получила Благодатный огонь
Мир
Захарова заявила об управлении спецслужбами НАТО боевыми действиями на Украине
Армия
МО заявило о планах Киева ударить по хранилищу радиоактивных отходов
Спорт
Макс «Топор» и Большой Папа заключили пари на полмиллиона
Спорт
Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему сыну
Мир
В Японии спасатели не могут найти подавшее сигнал о затоплении судно с людьми
Мир
Минфин США заявил о вреде от эмбарго на российское топливо
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Половина жителей ФРГ отказалась поддержать поставки вооружений Украине
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Мир
Польша разошлет в страны Европы билборды с антироссийским содержанием

Польша разошлет в страны Европы билборды с антироссийским содержанием

Моравецкий заявил, что Польша разошлет в страны Европы билборды с антироссийским содержанием
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 23 апреля, заявил, что Варшава направит в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Я велел подготовить эту акцию. Сегодня в разные города в Западной Европе направятся билборды. Эту акцию будут поддерживать в социальных сетях», — сказал он на пресс-конференции на Национальном стадионе в Варшаве. Видеозапись выступления опубликовал польский телеканал TVN24.

Также польский премьер сообщил о намерении поехать в Германию и другие страны для того, чтобы напомнить о происходящем на Украине.

Кроме того, на своей странице в Twitter Моравецкий показал антироссийские билборды, которые планируется разослать по европейским странам.

Накануне, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее, 15 апреля, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев указал на то, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе. По его словам, в нынешней ситуации россияне оказались в положении травимого народа.

Русофобные настроения в мире начали усиливаться на фоне проведения Москвой с 24 февраля операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022