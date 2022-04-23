Разумный выход: как Мариуполь готовится к финальной операции

Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск и Народной милиции ДНР. Лишь на территории комбината «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тыс. боевиков батальона «Азов», которые отказываются выйти и сдаться в плен. Как город готовится к окончательному освобождению от националистов и возвращается к мирной жизни — в фотогалерее «Известий»