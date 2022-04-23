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Разумный выход: как Мариуполь готовится к финальной операции

Освобождение территории «Азовстали» ожидается в ближайшие дни
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск и Народной милиции ДНР. Лишь на территории комбината «Азовсталь» остаются заблокированными около 2 тыс. боевиков батальона «Азов», которые отказываются выйти и сдаться в плен. Как город готовится к окончательному освобождению от националистов и возвращается к мирной жизни — в фотогалерее «Известий»
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сотрудники российского МЧС раздают в центре Мариуполя гуманитарную помощь
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
По данным местных властей, в настоящее время в городе насчитывается около 250 тыс. жителей — вдвое меньше, чем до начала спецоперации. В эвакуацию отправилось порядка 145 тыс. человек
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Жилые дома Левобережного района города расположены рядом с территорией «Азовстали»
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В жилом секторе, где могли оставаться националисты, на протяжении последних дней продолжалась зачистка
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В ней приняли участие бойцы чеченского полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
22 апреля Россия в очередной раз заявила о готовности ввести режим тишины для эвакуации с территории «Азовстали» националистов, готовых сложить оружие
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Гуманитарная пауза объявлена и для эвакуации мирных жителей, о присутствии которых на комбинате ранее заявила украинская сторона. Однако до сих пор с территории предприятия никто не вышел
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Операция по «Азовстали», по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, должна завершиться в ближайшие дни
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Жителей Левобережного района, которые наконец смогли покинуть свои укрытия, эвакуируют в безопасное место
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Бойцы батальона ДНР «Сомали», выполнившие свою задачу, 21 апреля покинули освобожденный Мариуполь
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Вывод подразделений ДНР из Мариуполя и эвакуация мирных жителей
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
На въезде в Донецк военных встретили местные жители с флагами и цветами
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