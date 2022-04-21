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В Кремле рассказали о ходе переговоров России и Украины 

Песков: Россия ждет ответа Украины на свои предложения в рамках переговоров
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 апреля рассказал, как продвигаются переговоры российской и украинской сторон.

«Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа. Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам, украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа», — сказал Песков на брифинге.

Вместе с тем он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с текстом документа.

«Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел. Что тоже вызывает определенные вопросы: почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в этот день директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме. Межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе. Однако переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева, подчеркнул Полищук.

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