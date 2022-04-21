В МИД РФ заявили о ежедневных переговорах России и Украины

Переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время продолжаются прямые российско-украинские переговоры, на которых межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине, ее будущем нейтральном, внеблоковом статусе и других вопросах», — сказал он в интервью ТАСС.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что делегации России и Украины продолжают вести переговоры. Она отметила, что в их повестке стоят вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Он отметил, что Украине передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки». По его словам, срок ответа зависит от Киева. При этом представитель Кремля отметил, что «динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего».

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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