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Песков рассказал о ходе переговоров с Украиной

Песков назвал оставляющей желать лучшего динамику работы Украины на переговорах с РФ
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Украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов. В плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия, заявил 20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — пояснил Песков.

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На вопрос о сроках ответа Киева пресс-секретарь президента ответил: это зависит от украинской стороны. Однако он еще раз отметил: «Динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего»

«Склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил Песков.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже ранее говорил об этом, выступая на космодроме 12 апреля. В тот день российский лидер сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По словам представителя МИДа, Москва была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно. Она пояснила, что это классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный и им управляют. Она также отметила, что это показатель того, что переговоры используются как отвлекающий маневр.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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