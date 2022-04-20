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Захарова заявила о продолжении российско-украинских переговоров

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Делегации России и Украины продолжают вести переговоры. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный МИД РФ Мария Захарова.

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«Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечении ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса», — рассказала Захарова на брифинге.

Дипломат также отметила, что в их повестке также стоят вопросы демилитаризации и денацификации Украины, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также в среду представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Он отметил, что Украине передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в свою очередь, что Киев изучит этот документ.

8 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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