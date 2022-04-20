В Киеве пообещали изучить переданный Москвой проект решения конфликта

Украина изучит проект урегулирования конфликта в Донбассе, переданный Россией. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции», — цитирует его «Украинская правда».

По словам Подоляка, дальше наступила очередь Киева, надо изучать документ и делать выводы. «В том числе политико-юридического характера», — подчеркнул он.

Подоляк напомнил, что Киев передал свои предложения на переговорах в Стамбуле. Украинский вариант содержал в том числе положения о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

По его словам, Украине уже передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки».

Как напомнил представитель Кремля, президент России Владимир Путин 12 апреля сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

Также в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По словам представителя МИДа, Москва была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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