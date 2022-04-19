Полянский раскрыл реакцию ООН на историю бабушки со Знаменем Победы

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 18 апреля, в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил о широком резонансе в организации из-за истории бабушки, вышедшей к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) со Знаменем Победы, приняв их за российских солдат.

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», — подчеркнул дипломат.

По его словам, пожилая женщина совершила настоящий подвиг, и он не мог не рассказать об этом в Совбезе ООН.

«Она вышла со знаменем, она не стала хитрить, юлить, она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но она не стала, она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя», — отметил Полянский, добавив, что будет продолжать говорить о таких случаях, поскольку «это нашло отклик».

12 апреля на заседании Совбеза ООН Полянский рассказал о том, как бойцы ВСУ издевались над беспомощными украинскими стариками, и, в частности, о широко разошедшемся в соцсетях видео с пенсионеркой, которая вышла к украинским военным с красным знаменем.

10 апреля художники Екатеринбурга изобразили украинскую бабушку с красным флагом. На иллюстрациях можно заметить падающую тень от пенсионерки — аналог монумента «Родина-мать зовет».

Корреспондент «Известий» рассказал предысторию изображения: 7 апреля в интернете появилось видео, где военные Украины растоптали Знамя Победы во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат из России.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя тряпочкой. Украинцы забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Женщина отказалась принимать гумпомощь.