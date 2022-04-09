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Солдаты ВСУ отказались вернуть Знамя Победы украинской пенсионерке

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Широкий общественный резонанс 9 апреля получила история украинской бабушки, которая встретила приехавших в ее село националистов со Знаменем Победы, приняв их за российских солдат.

В Сети появилось окончание этой истории. На кадрах нового ролика видно, что бабушка просит радикалов вернуть ей знамя, однако они ей отказывают. При этом пакет с едой, который они сначала хотели ей дать, исчез, так как они его забрали обратно.

9 апреля ветеран Вооруженных сил СССР Виталий Лущий и его супруга, которые были эвакуированы из Мариуполя, рассказали «Известиям» об обстрелах жилых домов Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также о том, как они укрывались от бомбежек в подвале. Супруги Лущие отметили, что их родная улица разрушена украинскими радикалами почти полностью, а город сильно поврежден бомбежками ВСУ.

В пятницу, 8 апреля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно продолжают удерживать среди заложников 6362 иностранных гражданина из 13 государств. Их используют в качестве живого щита. Там также добавили, что в настоящее время в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Всего начиная с февраля этого года в России возбуждено 146 уголовных дел о преступлениях представителей силовых структур Украины, указано в сообщении ведомства.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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