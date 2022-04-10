На Урале художники сделали стрит-арт с украинской бабушкой и советским флагом

Художники Екатеринбурга изобразили украинскую бабушку с красным флагом, который является революционным символом СССР. В воскресенье, 10 апреля, корреспондент «Известий» рассказал предысторию изображения.

«Уральские художники изобразили жительницу Украины, которая для многих стала настоящим символом смелости и достоинства», — отметил журналист.

Стоит заметить, что тень, которая падает от пенсионерки, — аналог монумента «Родина-мать зовет».

7 апреля в интернете появилось видео, где военные Украины растоптали Знамя Победы во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат России.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины и отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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