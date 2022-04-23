Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Пропускной пункт в Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал Старовойт в своем Telegram-канеле.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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