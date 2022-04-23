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В Минобороны России предупредили о готовящейся ВСУ провокации у одесского порта

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. Об этом 23 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В МО РФ предупредили, что цель провокации дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ и обвинить их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских вооруженных сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 м от военного объекта», — заявил Мизинцев.

По его словам, для этого еще 18 апреля из Одессы на территорию предприятия ВСУ транспортировали цистерну с 10 т аммиака. Тогда же сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области были выданы индивидуальные средства защиты.

Ранее в этот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал высказывание директора ЦРУ Уильяма Бернса о якобы возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Украине абсурдным.

По словам военного, американские власти планируют провокации, целью которых является обвинение российской армии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Минобороны располагает всей необходимой информацией.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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