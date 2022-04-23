Удар под дух: применение высокоточных ракет помогает продвижению войск южнее Изюма

Ракетные войска и Воздушно-космические силы России в пятницу, 22 апреля, продолжали наносить удары по военным объектам Украины. Поражены, в частности, зенитные комплексы С-300 и «Бук-М1», два пункта управления, бронетехника, автомобили, позиции артиллерии. Эксперты отмечают, что в районах самых напряженных боев, где наносились удары высокоточным оружием, заметно успешное продвижение войск. Также Минобороны обнародовало данные по инциденту с крейсером «Москва». В ведомстве сообщили об одном погибшем.

Ракетными ударами

В пятницу, 22 апреля Вооруженные силы России продолжали наносить удары по военным объектам на Украине.

— В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ночь на 22 апреля крылатыми ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новосёлка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс большой дальности С-300.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, одиннадцать опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное поражен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Ракетными войсками в районе населенного пункта Барвенково на полевом аэродроме уничтожены украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы. На других участках поражены пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и две артиллерийские батареи.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки поразили 84 военных объекта Украины. В их числе два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. У населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь авиация ВКС России уничтожила три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны рассказали, что один из сбитых за сутки украинских беспилотников был поражен высокоточной авиационной ракетой «воздух-воздух». Еще десять единиц уничтожены средствами ПВО.

Подтвержден успех новейшего зенитного ракетного комплекса ПВО «Бук-М3». С его помощью сбили украинскую тактическую ракету «Точка-У» в районе поселка Донецкое.

— Обычно дальняя авиация, флот и ракетные войска наносят удары высокоточным оружием по отдаленным тыловым и хорошо защищенным объектам противника. Оперативно-тактическая авиация и вертолеты же работают в основном по передовой и ближнему тылу противника, — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Интересно, что сейчас для поражения опорных пунктов все чаще используется мощное высокоточное оружие большой дальности — «Калибры» и «Искандеры». Они позволяют проводить мощные атаки совершенно внезапно.

Эксперт отметил, что в последние дни Минобороны несколько раз заявляло о поражении высокоточным оружием объектов в районах самых напряженных боев — у Попасной и южнее Изюма. В результате там сейчас заметно успешное продвижение.

— Самолет или вертолет виден и слышен издалека. Можно успеть спрятаться по укрытиям и рассредоточиться, особенно если речь о подготовленном опорном пункте. Падение же баллистического «Искандера» всегда приходит внезапно и без предупреждения. Такие атаки не только вызывают большие потери, но и бьют по моральному духу, поддерживают в противнике неуверенность и страх , — считает Дмитрий Болтенков.

По данным Минобороны всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 украинских самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники.

— Все остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, комментируя ситуацию в Мариуполе. — Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют. Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук. Удержание нацистами «Азова» и иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы.

В самом Мариуполе обстановка нормализовалась, отметили в Минобороны. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой народной республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.

22 апреля в Минобороны опубликовали данные по инциденту с крейсером «Москва». В ведомстве сообщили, что в результате пожара 13 апреля корабль получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса.

«Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — заявили в Минобороны.

Еще один шанс

В пятницу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о гуманитарной ситуации в Мариуполе. По его словам, с 21 марта Вооруженные силы России ежедневно объявляют гуманитарные паузы для эвакуации жителей города в любом избранном ими направлении. Это значительно замедлило продвижение войск, однако благодаря такому решению удалось эвакуировать более 143 тыс. человек. Кроме того, это дало возможность безопасно выйти 1 844 военнослужащим ВСУ, сдавшимся в плен.

— Указанная статистика свидетельствует об безосновательности обвинений властей Украины и стран так называемого цивилизованного Запада в адрес Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих, — заявил генерал. — Эти неприкрытые ложь и обман, распространяемые коллективным Западом с целью дискредитации действий Вооруженных Сил России, в ходе специальной военной операции стали практически круглосуточными.

Михаил Мизинцев заявил, что Российская Федерация последовательно информирует мировое сообщество о своих действиях.

— Для нашей страны этот принципиальный вопрос в условиях круглосуточной безосновательной информационной истерии, заполненной миллионами фейковых сообщений, был и остается одним из главных аспектов всей деятельности на украинском направлении. Именно поэтому в соответствии с указанной принципиальной позицией, а также руководствуясь чисто гуманными принципами и в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения, в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева , — отметил генерал.

Эвакуация под обстрелом

В Минобороны России 22 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Начальник филиала военного госпиталя майор медицинской службы Роберт Байрамбеков грамотно организовал медицинское обеспечение одной из группировок российских войск, а также работу в подчиненных ему медицинских подразделениях. В частности, ему удалось наладить эффективное взаимодействие с авиацией, обеспечив своевременную эвакуацию раненных. Он лично руководил медотрядом, когда тот попал под мощный обстрел. Несмотря на сильный огонь, медики смогли без потерь эвакуировать 15 раненых солдат и офицеров.

«За время проведения специальной военной операции майор Байрамбеков обеспечил эвакуацию более 600 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

Группе капитана Максима Шевченко поставили задачу найти и уничтожить украинских диверсантов. Более 20 боевиков удалось обнаружить ночь, когда они совершали переход.

«Благодаря высокому уровню тактической выучки Максима Шевченко группой российских военнослужащих в скоротечном был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и 9 националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего часть боевиков, ведущих ответный огонь, были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен», — заявили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что пленные дали важную информацию о расположении штаба, координирующего их действия.

Заместитель командира полка по тылу майор Вячеслав Манахов отвечал за обеспечение всем необходимым наступающих российских подразделений. Ему не раз приходилось доставлять боеприпасы и материальные средства на линию соприкосновения с украинскими вооруженными силами. Всего под руководством майора Манахова было совершено более 15 удачных рейсов по снабжению войск. Также под его непосредственным контролем проводились мероприятия по оказании помощи и восстановлению жизненно важных объектов в освобожденных населенных пунктах, отметили в Минобороны.