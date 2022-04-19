«Взял гранату на случай, если попытаются взять в плен»

Бои в Донбассе идут более 1,5 месяца, в ДНР мобилизованы десятки тысяч мужчин. При этом мы почти не знаем, как складывается их судьба, а главное — что в реальности происходит там, на передовой, в пекле того же Мариуполя , о боях в котором до нас чаще всего доходят только разрозненные сводки. Специальный корреспондент «Известий» встретился с донецкими резервистами , оказавшимися в первом эшелоне противостояния с противником, и узнал всё из первых рук.

Максим Сливко, позывной «Вальтер»

Максим — бывший военнопленный. Его обменяли и привезли в ДНР в 2019-м . До этого он больше двух лет провел в украинской тюрьме за то, что после победы майдана в составе группы подпольщиков бросил гранату в киевский офис «Правого сектора» (экстремистская организация). После обмена поселился в Горловке. 23 февраля 2022-го отправился освобождать Донбасс.

— Я попал в батальон «Восток», спасибо знакомым , — рассказывает Максим. — По образованию я медик, какое-то время в прошлой жизни работал врачом-анестезиологом. По медицинской линии пошел и сейчас. 24 февраля уже был в располаге (в расположении части. — «Известия»), на следующий день попросился с ребятами на полигон пристрелять выданный мне автомат, чтобы быть уверенным: если буду целиться — попаду.

После его отправили под Мариуполь, к которому войска РФ и ДНР тогда только подступались.

— Сначала действовали в Сартане и Калиновке — северо-восточных пригородах Мариуполя, потом в самом городе, — делится Максим. — Батальон «Восток» — это внутренние войска, соответственно, мы занимались в основном зачистками и закреплением на занятых территориях . Хотя приходилось и штурмовать укрепрайоны.

Взял гранату на случай Максим Сливко, позывной «Вальтер» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Главные действия, в которых принял участие «Вальтер», развернулись возле объекта «Жезл» (кочегарка рядом с маслозаводом на Левом берегу) и близстоящих десятиэтажек.

— Я находился в кочегарке, под окнами стоял наш сожженный БТР, а также лежали тела четверых парней из 9-го полка ДНР, которые мы не могли вытащить , — делится Макс. — В одном из домов, напротив, держались наши ребята, а вокруг, в остальных многоэтажках, сидели ВСУ. Также украинцы имели танк, спрятанный во дворах, который периодически выезжал и бил по нашим позициям.

Прийти на помощь бойцам в доме напротив, рассказывает Максим, не было возможности — улица простреливалась . А как закидывать туда снаряды и продукты? Выход нашли — наладили воздушную связь. С помощью беспилотника доставили на ту сторону прочную веревку, натянули, и в пластиковой пятилитровой баклахе тягали непрерывно по ночам еду, медикаменты и столь необходимый БК (боекомплект).

В один из дней «Восток» предпринял операцию — к десятиэтажке должен был подойти БТР, выгрузить группу десантников и забрать тех, кто держал оборону, в том числе раненых.

— Нам, стоящим в кочегарке, ставилась задача открыть единовременный шквальный огонь по противнику, чтобы создать огневую и шумовую завесу, под прикрытием которой будет предпринята попытка совершить заброску и выброску, — рассказывает Максим. — Операция была рискованной — противник, если бы разобрался, что к чему, мог подбить наш БТР из танка или пойти в контрнаступление, в численности мы уступали. Для координации действий и поддержания духа к нам лично прибыл наш комбат . Закончилось в целом всё успешно, десант закинули. Правда, обратно ребят забрать не удалось. БТР вышел назад без повреждений.

Взял гранату на случай Фото: РИА Новости/Михаил Андроник

По словам Максима, в Мариуполе им пришлось столкнуться с серьезным противником, который, возможно, был недооценен — воевали ВСУ очень упорно.

— Подготовленные, мотивированные, — перечисляет собеседник то, что видел сам, и то, что обсуждал с командирами. — Прекрасно оснащены и экипированы, начиная от бесплилотников и заканчивая тепловизорами и приборами ночного видения. Отлично налажена связь . Очень хорошо вооружены, в частности, например, имеют в арсенале австрийскую снайперскую винтовку, которая в 1,5 раза превосходит по дальнобойности и другим характеристикам нашу СВД. Всё это нужно знать и учитывать.

По поводу однополчан Максим говорит: очень поддерживало, что рядом находились те, кто воевал в 2014 году, кто стоял на позициях последние семь лет, кто обстрелян, опытен, надежен , — с такими было не страшно, они вселяли уверенность своими присутствием, на таких держалось всё подразделение. Примечательно, что сражались рядом и уроженцы Мариуполя — бывшие подпольщики, те, кто когда-то прошел ту самую «Библиотеку» — пыточную тюрьму СБУ, освобожденные, как и Макс, по обмену .

Что касается работы санинструктора, то за 12 дней, что он провел на передовой, ранение получили трое. Всем оказал помощь, все были направлены в госпиталь в тыл. Потерь в подразделении за эти 12 дней не было.

Дмитрий, позывной «Коса»

Дмитрий говорит хрипло, с придыхом, у него повреждено горло — осколок попал в шею и вышел через грудь, прошив тело насквозь, повредив трахею, пищевод, легкое, раздробив ключицу . На передовой он провел больше месяца, в настоящее время лежит в одной из больниц Донецка с двойным ранением.

Взял гранату на случай Дмитрий, позывной «Коса» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Дмитрий — боксер, 20 лет спортивного стажа. Чемпион и призер первенств Украины. В последние годы тренировал детей и взрослых, имел два клуба в Донецке. Среди увлечений называет школу выживания и страйкбол. В армии не служил, из автомата впервые выстрелил уже в бою.

— Отправился сам, как доброволец, не стал дожидаться повестки , — рассказывает Дима. — 23 февраля пришел в военкомат. В расположении получил форму, автомат и четыре рожка с патронами. 25-го уже выдвинулся в составе сформированного подразделения в Павлополь, фактически на передовую.

Впечатления первых дней — постоянные обстрелы со стороны ВСУ из минометов и «Градов».

— Спасало хладнокровие, которое дала спортивная закалка, — объясняет. — Я и многие другие резервисты, конечно, не были готовы к подобным испытаниям — еще вчера дома в безопасности, а теперь под огнем, вокруг смерть. Поэтому чтобы выжить, старался контролировать эмоции, не давать страху захватить тебя, не допускать ни в коем случае паники. Некоторые не справлялись — впадали в ступор при обстреле, вместо того чтобы молниеносно падать куда-то ниже уровня земли или прятаться в укрытие, оставались стоять или сидеть…

Далее был Мариуполь. Из всех эпизодов пребывания в городе Дмитрий выделяет два особо значимых. В обоих донецких резервистов бросали на штурм объектов. В первом взвод пошел к заводу Ильича (в группу набрали самых опытных, «Коса» опыта не имел, но вызвался как физически подготовленный). Однако, подойдя, бойцы едва не попали в засаду со стороны двух ДРГ противника. Вовремя сработала разведка, которая дала немедленный сигнал на отход. Счет велся на минуты. Выйти удалось всем.

Взял гранату на случай Вывеска на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Во время второго эпизода двигались группой в 14 человек на зачистку частного сектора в одном из кварталов Левобережья, но наткнулись на укрепрайон и попали под массированный обстрел со стороны ВСУ — из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов.

— Шесть человек сразу стали «двести» (погибли. — «Известия») у нас на глазах, — рассказывает Коса. — Я получил осколок в шею и еще в предплечье, оба сквозные. Залег. Били по нам без остановки. Приходилось отвечать одиночными-двойными выстрелами, чтобы не дать к себе подойти. В левую руку я взял гранату на случай, если попытаются взять в плен . Но наши время от времени накрывали их минометами, и особо они не высовывались.

Чтобы не потерять много крови, «Коса» зажал рану на груди рукой. Вколол обезболивающий укол. И опять же помогла спортивная подготовка, понимал: если начнет нервничать — повысится артериальное давление и истечет кровью. Поэтому постоянно восстанавливал дыхание. Ждал темноты для отхода . Еще думал о родных, что очень хочет их увидеть, это помогало. И молился.

Выползал с боевым товарищем, позывной «Худой», также раненым, сначала через поле, под обстрелом. После двигались пешком. Товарищ получил ранение в ногу — шли, поддерживая друг друга. После от потери крови Дима потерял сознание. Но рядом были уже свои, подоспели, погрузили на носилки. Вывезли сначала в Новоазовск, а потом в Донецк. Там же, в госпиталях, он узнал, что еще двое из его группы ранены, четверо остались целы, — они вышли из-под огня раньше, посчитав, что «Коса» и «Худой» погибли на месте.

С прогнозами лечащие врачи Дмитрия не спешат, но говорят, что через полгода должен нормально заговорить . После восстановления внутренних органов займутся ключицей (пока она торчит в сторону). Предплечье почти зажило. Общее мнение докторов — очень повезло, редкий случай.

Взял гранату на случай Форма украинского военнослужащего на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, где ранее находилась огневая позиция украинских войск Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Мама Дмитрия о его ранении ничего не знает. Как не в курсе и того, что сын был на фронте . «Я ей пишу сообщения, что сижу на шлагбауме в части», — говорит он. О перспективах отзывается, что в будущем, конечно, хотелось бы вернуться в спорт. О настоящем высказывается так: «Мне кажется, что нужно делать каждому что-то для общего дела, не оставаться в стороне. Мы как пчелы в сотах, и Донбасс, и Россия, вместе. Каждый должен делать то, что он может».

Сергей Прудников, Донецк