Лавров назвал ситуацию вокруг Украины результатом расширения НАТО
Ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве.
По словам Лаврова, цель расширения Североатлантического альянса заключается в установлении однополярного мира, в итоге НАТО и его союзниками был взят курс на безграничное расширение конфликта на Украине.
Глава МИД также подчеркнул, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся за последние десятилетия в Евроатлантике.
Лавров также рассказал, что основное внимание на переговорах с генсеком ООН было уделено ситуации в Европе, вокруг Украины, Донецкой и Луганской народных республиках, а также укреплению сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе конфликта. Как отметил Лавров, Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.
О визите Гутерриша в Москву стало известно на прошлой неделе. Отмечалось, что в России намерены обсудить с ним вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали».
Ранее, 20 апреля, генсек ООН направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он отметил, что хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.
В тот же день в Минобороны РФ рассказали о подготовке Киевом при поддержке западных государств провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Сообщалось, что российские военные располагают данными о том, что провокации будут проходить в Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях в пасхальную ночь.
Незадолго до праздника генсек ООН призвал Россию и Украину установить четырехдневное «пасхальное перемирие» с 21 по 24 апреля. Как отмечал Гутерриш, оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров.
На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
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