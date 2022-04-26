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Лавров назвал ситуацию вокруг Украины результатом расширения НАТО

Лавров указал генсеку ООН, что ситуация вокруг Украины стала результатом расширения НАТО
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Ситуация вокруг Украины стала результатом безграничного расширения НАТО. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве.

По словам Лаврова, цель расширения Североатлантического альянса заключается в установлении однополярного мира, в итоге НАТО и его союзниками был взят курс на безграничное расширение конфликта на Украине.

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Глава МИД также подчеркнул, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся за последние десятилетия в Евроатлантике.

Лавров также рассказал, что основное внимание на переговорах с генсеком ООН было уделено ситуации в Европе, вокруг Украины, Донецкой и Луганской народных республиках, а также укреплению сотрудничества по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе конфликта. Как отметил Лавров, Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.

О визите Гутерриша в Москву стало известно на прошлой неделе. Отмечалось, что в России намерены обсудить с ним вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали».

Ранее, 20 апреля, генсек ООН направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он отметил, что хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали о подготовке Киевом при поддержке западных государств провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Сообщалось, что российские военные располагают данными о том, что провокации будут проходить в Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях в пасхальную ночь.

Незадолго до праздника генсек ООН призвал Россию и Украину установить четырехдневное «пасхальное перемирие» с 21 по 24 апреля. Как отмечал Гутерриш, оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

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