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Россия обсудит с генсеком ООН ситуацию в Мариуполе и на заводе «Азовсталь»

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В РФ намерены в ходе переговоров с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве обсудить вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали». Об этом 25 апреля сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Мы приостанавливаем боевые действия у «Азовстали», с тем чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. <…> Завтра приедет Генеральный секретарь ООН, наверное, все эти вопросы будут рассматриваться», — добавил замминистра.

24 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин примет в Кремле Гутерриша на этой неделе. Генсек направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) с 14:00 мск сегодняшнего дня в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе. В МИДе назвали такое решение жестом доброй воли.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на территории предприятия находится около 400 иностранных военных наемников. По его словам, новые попытки прорыва с завода не исключены, но у российских военных и военнослужащих ДНР хватит сил и средств, чтобы это пресечь.

До этого, 22 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что, по имеющимся у министерства данным, на территории «Азовстали» есть люди, которые не связаны с украинскими силами. По ее словам, киевский режим запугивает тех, кто находится внутри завода, и делает всё, чтобы они продолжали там оставаться.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР. Он отмечал, что территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». Российский лидер приказал отменить предлагаемый штурм и призвал заблокировать промзону завода так, «чтобы муха не пролетела».

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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