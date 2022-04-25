ВС РФ прекратили любые боевые действия рядом с «Азовсталью»

Российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики с сегодняшнего дня в одностороннем порядке прекращают любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказал Мизинцев.

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Как сообщил в этот же день глава ДНР Денис Пушилин, новые попытки прорыва с завода не исключены. Однако у российских военных и военнослужащих республики хватит сил и средств, чтобы это пресечь. По его данным, на территории «Азовстали» продолжает находиться около 400 иностранных наемников.

Российские военные неоднократно предлагали боевикамсложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но они отказались прекратить сопротивление и начали угрожать расстрелом собственным соратникам, желающим сдаться.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь. По заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы.

24 апреля Украина предложила России провести новый раунд переговоров у стен «Азовстали». По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, целью этого раунда должно стать немедленное прекращение огня в Мариуполе, создание многодневных гуманитарных коридоров, а также освобождение или обмен украинских военнослужащих, которые заблокированы сейчас на комбинате.