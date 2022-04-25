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Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в Мариуполе

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Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин 25 апреля рассказал о том, какая обстановка сейчас в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР).

По заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Однако покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы.

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Виктор, местный житель, задается вопросом, почему боевики продолжают сопротивляться.

«Из-за них страдаем мы, гражданское население... Выхода никакого нет им, не понимают они, что народ страдает из-за них?» — поделился он.

Людей на улице становится с каждым днем всё больше. Некоторые жители просто гуляют, а кто-то идет по делам.

Российские военные вместе с властями и силами Донецкой Народной Республики помогают городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители говорят, что проблем с гуманитарной помощью нет, ее начали раздавать в нескольких местах.

Людям выдают комплект продуктов от российского МЧС. Хлеб и воду также привозят каждый день.

Место раздачи гуманитарного груза стало еще и своеобразным информационным центром. На зданиях висят различные объявления, касающиеся жизни города. Среди них можно найти и такое интересное предложение: «Желающим пойти на работу по очистке улицы необходимо подойти и зарегистрироваться. Зарплата 32 тыс. рублей».

Ольга Константиновна, местная жительница, идею о наборе кадров на расчистку города оценила по достоинству и сказала, что работы на «субботник найдется много». Одна из проблем местного населения — большие кучи мусора, которые из-за жары начинают распространять запах по всему району. Военные пообещали помочь с вывозом отходов, а также с расчисткой города совместно с МЧС.

23 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные помогают восстанавливать советский памятник в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинские власти хотели снести монумент в рамках борьбы с советским наследием, но местные жители не дали им этого сделать. Теперь они приводят его в порядок вместе с русскими солдатами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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