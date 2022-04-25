Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин 25 апреля рассказал о том, какая обстановка сейчас в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР).

По заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Однако покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы.

Виктор, местный житель, задается вопросом, почему боевики продолжают сопротивляться.

«Из-за них страдаем мы, гражданское население... Выхода никакого нет им, не понимают они, что народ страдает из-за них?» — поделился он.

Людей на улице становится с каждым днем всё больше. Некоторые жители просто гуляют, а кто-то идет по делам.

Российские военные вместе с властями и силами Донецкой Народной Республики помогают городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители говорят, что проблем с гуманитарной помощью нет, ее начали раздавать в нескольких местах.

Людям выдают комплект продуктов от российского МЧС. Хлеб и воду также привозят каждый день.

Место раздачи гуманитарного груза стало еще и своеобразным информационным центром. На зданиях висят различные объявления, касающиеся жизни города. Среди них можно найти и такое интересное предложение: «Желающим пойти на работу по очистке улицы необходимо подойти и зарегистрироваться. Зарплата 32 тыс. рублей».

Ольга Константиновна, местная жительница, идею о наборе кадров на расчистку города оценила по достоинству и сказала, что работы на «субботник найдется много». Одна из проблем местного населения — большие кучи мусора, которые из-за жары начинают распространять запах по всему району. Военные пообещали помочь с вывозом отходов, а также с расчисткой города совместно с МЧС.

23 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные помогают восстанавливать советский памятник в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинские власти хотели снести монумент в рамках борьбы с советским наследием, но местные жители не дали им этого сделать. Теперь они приводят его в порядок вместе с русскими солдатами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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