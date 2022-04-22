Прямой эфир
Сюжет:

В МИД России сообщили о не связанных с ВСУ людях на «Азовстали» в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории «Азовстали» в Мариуполе есть люди, которые не связаны с украинскими силами, сообщила 22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что безопасный путь из промзоны открыт для всех.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Они (киевский режим. — Ред.) запугивают тех людей, кто находится внутри «Азовстали», они запугивают вообще людей вокруг. Я уверена, что киевский режим делает всё, чтобы люди, которые находятся на заводе, продолжали там находиться. Для них это продолжение политики живого щита», — сказала она.

Ранее 22 апреля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что началом режима тишины на комбинате станет поднятие боевиками белых флагов. Гуманитарная пауза объявлена для эвакуации изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, гражданских лиц.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

20 апреля сообщалось, что по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь», смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семеро — дети.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022