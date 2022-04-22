В МИД России сообщили о не связанных с ВСУ людях на «Азовстали» в Мариуполе

На территории «Азовстали» в Мариуполе есть люди, которые не связаны с украинскими силами, сообщила 22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что безопасный путь из промзоны открыт для всех.

«Они (киевский режим. — Ред.) запугивают тех людей, кто находится внутри «Азовстали», они запугивают вообще людей вокруг. Я уверена, что киевский режим делает всё, чтобы люди, которые находятся на заводе, продолжали там находиться. Для них это продолжение политики живого щита», — сказала она.

Ранее 22 апреля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что началом режима тишины на комбинате станет поднятие боевиками белых флагов. Гуманитарная пауза объявлена для эвакуации изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, гражданских лиц.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

20 апреля сообщалось, что по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь», смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семеро — дети.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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