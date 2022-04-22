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Минобороны назвало условие начала режима тишины на «Азовстали»

Минобороны: режим тишины на «Азовстали» введут, если боевики поднимут белые флаги
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Началом режима тишины на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе станет поднятие боевиками белых флагов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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«Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали», — подчеркнул генерал-полковник.

Гуманитарная пауза объявлена для эвакуации изъявивших желание сложить оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, а также гражданских лиц.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня.

Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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