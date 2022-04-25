Прямой эфир
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил работу
Мир
Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином
Экономика
Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа
Общество
Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы
Общество
СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс
Мир
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Мир
ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге
Мир
В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие
Пресс-релизы
В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны
Мир
«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой
Мир
В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе
Сюжет:

Пушилин сообщил о нахождении на «Азовстали» сотен иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин: на «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 400 иностранных военных наемников находятся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 25 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться», — отметил он в эфире «Россия 24».

По его словам, новые попытки прорыва украинских силовиков с завода не исключены. Однако у российских военных и военнослужащих ДНР хватит сил и средств, чтобы это пресечь.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь ДНР. По заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы.

24 апреля пленный боец национальной гвардии Украины рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, как ему удалось покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, сбежать с территории предприятия трудно, для этого нужно хорошо знать схему завода, а также обойти охранников и установленные мины.

Большинство охранников — члены нацгруппировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела).

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», сочтя его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022