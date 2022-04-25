Пушилин сообщил о нахождении на «Азовстали» сотен иностранных наемников

Около 400 иностранных военных наемников находятся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 25 апреля заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находиться», — отметил он в эфире «Россия 24».

По его словам, новые попытки прорыва украинских силовиков с завода не исключены. Однако у российских военных и военнослужащих ДНР хватит сил и средств, чтобы это пресечь.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь ДНР. По заводу «Азовсталь» по-прежнему работает российская авиация — бомбят украинских боевиков, засевших там. Покою мирных жителей радикалы уже не мешают, так как на территории завода они надежно заблокированы.

24 апреля пленный боец национальной гвардии Украины рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, как ему удалось покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, сбежать с территории предприятия трудно, для этого нужно хорошо знать схему завода, а также обойти охранников и установленные мины.

Большинство охранников — члены нацгруппировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела).

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», сочтя его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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