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Путин на следующей неделе примет в Кремле генсека ООН

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На следующей неделе президент России Владимир Путин примет в Кремле генсека ООН Антониу Гутерриша.

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«Речь пойдет о событиях на Украине и вокруг нее», — отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» 24 апреля.

На встрече планируется обсудить ситуацию на Украине.

20 апреля стало известно, что генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира на Украине и в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

Кроме того, Гутерриш намерен встретиться с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи украинскому народу в условиях проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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