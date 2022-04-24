Путин на следующей неделе примет в Кремле генсека ООН
На следующей неделе президент России Владимир Путин примет в Кремле генсека ООН Антониу Гутерриша.
«Речь пойдет о событиях на Украине и вокруг нее», — отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» 24 апреля.
На встрече планируется обсудить ситуацию на Украине.
20 апреля стало известно, что генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира на Украине и в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.
Кроме того, Гутерриш намерен встретиться с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи украинскому народу в условиях проведения российской спецоперации по защите Донбасса.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.
21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.
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