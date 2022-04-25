МИД назвал жестом доброй воли прекращение ВС РФ боевых действий у «Азовстали»

Прекращение боевых действий для выхода мирного населения с «Азовстали» — это большой жест доброй воли. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Только что было объявлено, что мы приостанавливаем боевые действия рядом с «Азовсталью», чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам покинуть зону боевых действий. С нашей стороны большой жест доброй воли», — сказал он журналистам.

Ранее в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск сегодняшнего дня в одностороннем порядке прекратят любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе.

Мизинцев также подчеркнул, что для выхода мирных жителей из «Азовстали», если на заводе такие есть, никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита.

Как сообщил в этот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, новые попытки прорыва боевиков с завода не исключены. Однако у российских военных и военнослужащих республики хватит сил и средств, чтобы это пресечь. По его данным, на территории «Азовстали» продолжает находиться около 400 иностранных наемников.

Ранее, 24 апреля, пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, как ему удалось покинуть комбинат. По его словам, сбежать из «Азовстали» трудно, для этого нужно хорошо знать схему завода, а также обойти охранников и установленные мины. Он отметил, что большинство охранников — члены нацгруппировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела).

Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказались прекратить сопротивление.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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