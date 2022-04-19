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Гутерреш призвал Москву и Киев установить «пасхальное перемирие»

Генсек ООН призвал Москву и Киев установить с четверга «пасхальное перемирие»
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину установить четырехдневное, так называемое, «пасхальное перемирие».

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«Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля. — Ред.), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров», — заявил он 19 апреля журналистам.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. Гриффитс также указал, что украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Кроме того, в тот же день в Минобороны РФ рассказали о подготовке Киевом при поддержке западных государств провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Отмечалось, что российские военные располагают данными о том, что провокации будут проходить в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в пасхальную ночь.

16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что боевики территориальной обороны Украины обстреляли гуманитарные коридоры на харьковском и запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов.

До этого, 6 апреля, Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Одной из тем обсуждения стали права человека на Украине. Также Гутерриш уведомил украинского министра о целях миссии Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

4 апреля заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Гриффитсом. В ходе переговоров он уведомил заместителя генсека ООН о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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