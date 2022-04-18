ООН предложила Москве и Киеву провести новую встречу

Организация Объединенных Наций (ООН) предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

«В частности, я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители Российской Федерации и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов», — сказал Гриффитс на брифинге.

Замгенсека также сообщил, что обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поездка должна состояться на этой неделе.

После встречи с турецким лидером Гриффитс намерен вновь посетить Россию.

Ранее, 6 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Одной из тем обсуждения стали права человека на Украине. Также Гутерриш уведомил украинского министра о целях миссии Координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

За два дня до этого, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Гриффитсом. В ходе переговоров Фомин уведомил заместителя Генерального секретаря ООН о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».