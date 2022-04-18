Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

Украинские власти согласились с предложением Организации Объединенных Наций (ООН) создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров. Об этом 18 апреля сообщил замгенсека организации Мартин Гриффитс.

«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. <...> Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждем аналогичного ответа от Российской Федерации», — заявил он на брифинге.

По словам Гриффитса, ООН инициирует проведение под своей эгидой очередной встречи представителей Украины и России в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов.

Замгенсека также сообщил, что обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поездка должна состояться на этой неделе. После встречи с турецким лидером Гриффитс намерен вновь посетить Россию.

Ранее, 6 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Одной из тем обсуждения стали права человека на Украине. Также Гутерриш уведомил украинского министра о целях миссии Координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

За два дня до этого, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Гриффитсом. В ходе переговоров Фомин уведомил заместителя Генерального секретаря ООН о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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