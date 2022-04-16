МО РФ сообщило об обстреле силовиками теробороны Украины гумкоридоров

Боевики территориальной обороны Украины обстреляли гуманитарные коридоры на харьковском и запорожском направлениях. Об этом заявил в субботу, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов на харьковском и запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», — сказал он.

В то же время, добавил Мизинцев, ВС РФ, а также формирования военных Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины.

По словам генерал-полковника, из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гумкоридоров на запорожском, донецком и херсонском направлениях «в очередной раз нет ни одного в сторону России».

Также он сообщил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. В частности, ВС РФ ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск открывают морской гумкоридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морские мили.

При этом, заключил Мизинцев, ежедневно каждые 15 минут на международных каналах №14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-морского флота России на английском и русском языках передаются сообщения с детальной информацией о порядке функционирования морского гуманитарного коридора.

Ранее в субботу в МО РФ сообщили, что, несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них 2659 детей. Михаил Мизинцев добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор также без участия украинской стороны удалось спасти в общей сложности уже 139 678 человек, из них 945 — за последние сутки.

12 апреля сообщалось, что со 2 марта РФ на Украину было доставлено 11 242,8 т гуманитарных грузов, проведено 810 гуманитарных акций. Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях, передала пресс-служба Минобороны слова Мизинцева.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».