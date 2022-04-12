РФ с начала марта доставила на Украину более 11 тыс т гуманитарных грузов

Россия продолжает оказывать всестороннюю помощь населению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Об этом 12 апреля сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Всего, по его словам, с 2 марта, на Украину было доставлено 11 242,8 тонн гуманитарных грузов, проведено 810 гуманитарных акций.

Генерал-полковник отметил, что 12 апреля в ДНР, ЛНР и Херсонской области проводятся четыре гуманитарные акции, в ходе которых населению передается 195 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридору для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях, предала пресс-служба Минобороны слова Мизинцева.

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки [11 апреля] российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек, из них – 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 765 779 человек, из которых 144 105 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 99 603 ед. личного автомобильного транспорта, из них

за сутки – 3 187», —отметила пресс-служба военного ведомства.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625, уточнил генерал-полковник.

Военный передал, что гуманитарные инициативы предложили также такие страны, как Германия, Турция и Франция.

При этом, отметил Мизинцев, Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине

во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты «бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям».

В частности, по их данным, в Черниговской области радикальные националистический группировки проводят рейды по частным домам, в ходе которых они насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили.

В ДНР и ЛНР продолжают сообщать о различных нарушениях со стороны украинских военных по отношению к мирным жителям.

Так, 12 апреля, в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР. В населенном пункте Фрунзе ранена женщина 1948 года рождения. Повреждены пять жилых домов в поселке Донецкий и четыре жилых дома в Первомайске.

Тем временем РФ заявляет о масштабных поставках гумпомощи в пострадавшие во время спецоперации районы.

Ранее, 10 апреля, вооруженные силы России доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области Украины. 8 апреля Минобороны РФ показало, как доставляли гуманитарную помощь в украинский город Изюм. В первую очередь помощь оказывали семьям с детьми. Людям дали предметы первой необходимости и еду.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республик сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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