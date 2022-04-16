В Россию за сутки эвакуировали более 15 тыс. жителей Донбасса и Украины

За сутки из опасных районов Украины и Донбасса на территорию России было эвакуировано 15 837 человек. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них 2659 детей», — говорится в заявлении ведомства.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор также без участия украинской стороны удалось спасти в общей сложности уже 139 678 человек, из них 945 — за последние сутки.

По словам Мизинцева, пропускные пункты располагают достаточным количеством транспорта для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения.

Украинские беженцы продолжают прибывать на территорию России. Ранее в этот день стало известно, что российские военные вывезли первую партию беженцев из Изюма, это около 100 мирных жителей, в их числе 10 детей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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