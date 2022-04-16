Минобороны РФ вывезло в Россию первых беженцев из Изюма

Украинские беженцы продолжают прибывать на территорию России. В этот раз российские военные вывезли первую партию беженцев из Изюма, это около 100 мирных жителей, в их числе 10 детей. Они рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову о жизни с националистами в городе.

«Нас убивали. Нас расстреливали. Жили мы в подвалах. Нас уничтожали. Это ужас, ужас, ужас. Дошло до того, что нас расстреливали фугасками», — поделилась беженка Елена.

Лиза, которая, будучи беременной, решилась покинуть родной город ради спокойной жизни в России, рассказала, что на Украине ей с семьей приходилось буквально выживать, прилетающие снаряды с украинской стороны сильно их пугали.

«Я хочу, как прежде, чтобы мы спокойно жили, чтобы никто не боялся», — сказала девушка.

Александр увез свою 13-летнюю дочь из Изюма после того, как снаряд ВСУ разрушил школу, при этом оставаться дома было страшно.

«Крыша разрушена. У меня дома снаряд лежит с «Града», должны убрать. Ночью много прилетов было. Близко. Метров семьсот, убежать бы не успели», — отметил мужчина.

Марина приехала из Санкт-Петербурга в Изюм спасать свою маму. По словам девушки, она увидела, как мирные жители готовят на улице из своих немногочисленных запасов, а многие просто умирают от голода, поскольку не хватает еды.

Добирались до России беженцы шесть часов по проселочным дорогам, старались объезжать засады, которые регулярно устраивают украинские диверсанты. С воздуха колонну с беженцами прикрывали вертолеты ВС РФ. На земле шла тяжелая техника.

Беженцев разместили в пунктах временного размещения Белгорода.

7 апреля российские военнослужащие рассказали телеканалу «Известия» о том, что в Изюме местные жители не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, также у них заканчиваются лекарства. Военные стараются вывозить тяжелобольных людей.

В частности, в тот день из города эвакуировали две семьи, в том числе мужчину с хроническими заболеваниями и местного жителя, перенесшего инсульт. В Россию семьи были перевезены вертолетом.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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