В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций с жертвами на Пасху

Киев при поддержке стран Запада готовит провокации с многочисленными жертвами на Пасху. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что российские военные располагают данными, что провокации будут проходить в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в пасхальную ночь. Для этого из группировок боевиков сформированы более 70 мобильных групп.

«[Их задача] обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения», — рассказал Мизинцев.

Кроме того, Киев планирует привлечь большое количество западных журналистов для последующего раскручивания фейка о «бесчинствах русских».

«Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан. Призываем Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации», — заявил генерал-полковник.

10 апреля Мизинцев сообщил, что в Северодонецком районе Киев готовит съемку провокации якобы с обстрелами Вооруженными силами (ВС) РФ автомобиля скорой помощи с пациентами. Он пояснил, что в город Кременная уже прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

Как пояснил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют организовать постановочную акцию со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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