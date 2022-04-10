В МО заявили о подготовке ВСУ провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи

В Северодонецком районе Киев готовит съемку провокации с якобы обстрелами Вооруженными силами (ВС) РФ автомобиля скорой помощи с пациентами. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что в город Кременная уже прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных СМИ для видеофиксации подготовленной украинскими военными провокации.

«Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике (ЛНР) с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР», — заявил Мизинцев.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит провокацию по обвинению российской стороны в массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области.

Как пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют организовать постановочную акцию со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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