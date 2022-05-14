Ниинистё заявил Путину о принятии в скором времени решения по членству в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что намерен принять решение по членству страны в НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает канцелярия финского лидера 14 мая.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс. Он отметил, что вступление новых стран в альянс угрожает безопасности России. Также он подчеркнул, что цели и задачи РФ по обеспечению глобальной безопасности измениться не могут.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

11 мая газета Helsingin Sanomat сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. 10 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление стран в НАТО укрепит оборону всей Северной Европы.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах.

При этом еще 3 апреля Столтенберг заявил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

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