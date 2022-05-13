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Эрдоган раскритиковал идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool
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Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим», — заявил журналистам Эрдоган.

Глава государства также указал на то, что скандинавские страны имеют склонность оказывать «гостеприимное отношение» террористам, пускать их в парламент.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

На фоне этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая, однако в Кремле эти заявления назвали газетной уткой.

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