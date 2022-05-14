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НАТО предрекли раскол после вступления в альянс Финляндии и Швеции

Депутат Госдумы Шхагошев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
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Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства ее старейшего участника — Турции, не говоря уже об остальных. Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, НАТО необходимо заниматься своим разногласиями, а не создавать новые конфликты.

Шхагошев подытожил, что вступление новых стран в альянс угрожает безопасности России. Он отметил, что цели и задачи РФ по обеспечению глобальной безопасности измениться не могут.

Ранее, 12 мая, стало известно, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. В совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин сказано, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели. 10 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление стран в НАТО укрепит оборону всей Северной Европы.

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