Военный эксперт заявил о давлении США на политиков Швеции и Финляндии

США и НАТО «накинули поводки и намордники» на политиков Швеции и Финляндии, чтобы страны вступили в Североатлантический альянс. Об этом 15 мая заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.

«Завербованные Вашингтоном и НАТО политики пытаются преподнести желание этих стран вступить в НАТО от имени всего народа. Это великая бредня. Это такая мафиозная сделка, грандиозный обман», — заявил он в беседе с «Известиями».

Военный обозреватель пояснил, что процедура вступления в альянс должна сопровождаться проведением референдума в изъявивших желание странах стать частью НАТО. И только после этого на основании мнения народа правительство может подать соответствующую заявку.

По его мнению, после вступления этих стран в НАТО Россия может усилить фланг Западного и Северного военных округов, а также Балтийский флот.

«Как только какие-то объекты НАТО появятся на территории Швеции и Финляндии, в российском Генеральном штабе эти объекты будут обведены красным кружком. Это значит, что при малейшем вооруженном конфликте в сторону России от этих стран эти цели будут уничтожаться мгновенно или в первую очередь. Все это будет крошиться и дымиться от наших ракет. Шведы и финны должны это понимать», — добавил эксперт.

Полковник в отставке также подчеркнул, что еще пять лет назад, согласно социологическим исследованиям, порядка 70% шведов и финнов не хотели быть в составе Североатлантического альянса.

Ранее в этот же день правительство Финляндии заявило об официальном решении о вступлении в НАТО. По данным главы финского внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. Также, по данным газеты Svenska Dagbladet, Швеция планирует подать заявку на членство в НАТО 17 мая.

12 мая в Министерстве иностранных дел России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности минобороны КНР, старший полковник Чжоу Бо заявил в тот же день, что при вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться возле Санкт-Петербурга.